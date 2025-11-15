Haberler

İtalya-Türkiye Derneği İlk Genel Kurulunu Roma'da Gerçekleştirdi

Güncelleme:
İtalya'nın Roma kentinde kurulan İtalya-Türkiye Derneği, iki ülke arasındaki jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek başkanı Carlo Marsili, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği yapacaklarını vurguladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da kurulan İtalya- Türkiye Derneğinin ilk genel kurulu yapıldı.

2004-2010 yıllarında İtalya ile Türkiye arasındaki jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha ileri taşımak ve sivil toplum ile kurumlar arasında "köprü" görevi görmeyi sağlamak amacıyla resmi kuruluş işlemleri haziran ayında tamamlanan İtalya-Türkiye Derneğinin ilk genel kurulu Roma'nın merkezindeki bir otelde yapıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan ve aynı zamanda İtalya-Türkiye Derneği Başkanı Emekli Büyükelçi Carlo Marsili, genel kurul açılışında yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi bu derneğin kurulma amacı, Türkiye ve İtalya sivil toplumları arasında mevcut ikili ilişkileri her alanda değerlendirmektir. Çok genç bir derneğiniz, yapacak çok işimiz var." dedi.

Derneklerine destek veren herkese teşekkür eden Marsili, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kültür, sanat ve eğitim gibi alanlarda Türkiye ile İtalya arasında çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Marsili, özellikle İtalyan kültürünün Türkiye'de, Türk kültürünün de İtalya yaygınlaşması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Genel kurula katılan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de derneğin çok çabuk hayata geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, bu hızla devam edip birlikte çok iş başarabileceklerini söyledi.

Büyükelçi Ülgen, 2026 yılında derneğin daha da büyüyerek, önemli çalışmalar yapacağını da sözlerine ekledi.

İlk genel kurul toplantısına, eski İtalyan Milletvekili Nino Foti, İtalyan akademisyen ve yazar Dr. Valeria Giannotta'nın yanı sıra iki ülke arasında iş, diplomasi, eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
