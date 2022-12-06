İtalya'nın Ischia Adası'ndaki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı Güncel Haberler İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da meydana gelen toprak kaymasında kayıp olduğu bildirilen son kişinin cesedi de bugün bulundu ve böylece felakette ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. İtalyan kamu yayıncısı Rainews24'ün haberine göre, toprak kaymasında kaybolan kişilerden sonuncusunun cesedi de bugün bulundu. Teşhis işlemlerinin ardından cesedin kayıp listesindeki son isim Mariateresa Arcamone olduğu teyit edildi. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı. Ischia'da 26 Kasım'da aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan sonucu can kayıplarının haricinde bazı evlerin toprak altında kalması ve çok sayıda otomobilin denize sürüklenmesiyle hasar oluşmuştu. Can kayıplarının yaşandığı doğal afet, adadaki kaçak yapılaşma sorununu yeniden gündeme getirmişti. Kaynak: AA / Güncel İtalya Güncel Haberler

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