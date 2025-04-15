İtalya, Düşen Doğum Oranlarını Artırmak İçin Bebek İkramiyesi Programını Başlattı

ROMA, 15 Nisan (Xinhua) -- İtalya, düşen doğum oranlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar kapsamında "bebek ikramiyesi" programını başlattı.

İtalya Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü, pazartesi günü 2025 yılında doğan veya evlat edinilen her çocuk için verilecek 1.000 euro (1.135 ABD doları) tutarındaki vergiden muaf destekle ilgili resmi süreci duyurdu.

İkramiye, İtalyan vatandaşlarının yanı sıra diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına ve AB vatandaşı olmamakla birlikte İtalya'da yasal olarak uzun süreli ikamet hakkı bulunan kişilere de verilecek.

2025 yılı için 330 milyon euro olarak belirlenen "bebek ikramiyesi" bütçesinin, 2026'da 360 milyon euroya çıkarılması planlanıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, doğum oranlarının artırılmasının hükümetin en önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün mart ayında açıkladığı verilere göre ülkedeki doğurganlık oranı, 2024'te kadın başına 1,18 çocukla rekor düzeyde düşük seviyeye gerileyerek, bir önceki en düşük seviye olan 1995'teki 1,19 oranının altında kaldı. Her iki rakam da istikrarlı bir nüfus için gerekli olan 2,1'lik "nüfus ikame oranının" önemli ölçüde gerisinde kalıyor.