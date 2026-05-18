İtalya'da İsrail'in Sumud Filosu saldırısına büyük protesto

İtalya'da başkent Roma ve birçok kentte, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail protesto edildi.

Ülkede başta USB sendikası olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunun "Her şeyi bloke ediyoruz" çağrısıyla artan yaşam maliyetlerini protesto etmek, izlenen savaş politikaları ile eğitim ve sağlık yerine silahlanmaya yapılan yatırımlara karşı çıkmak, İtalyan hükümetinin İsrail'le suç ortaklığı yapmamasını talep etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için yapılan genel grev kapsamında, İsrail'in filoya son saldırısı nedeniyle protesto yürüyüşleri yapıldı.

Roma'daki Cinquecento Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve Küresel Sumud Filosu'na destek belirten dövizlerle San Giovanni Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında protestocular sık sık "Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail", "İsrail'i boykot edin", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'le ilişkilerin kesilmesi talep etti.

Roma dışında, Milano, Napoli, Torino gibi birçok kentte de Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.