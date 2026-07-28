İtalya'da 80 yılın en düşük doğum oranı

Doğum oranlarının son yıllarda sürekli düşük seyrettiği İtalya'da geçen yıl, son 80 yılın en az doğumu gerçekleşti. Ülke genelinde bir yılda sadece 355 bin bebek dünyaya geldi. İtalya'da 2025'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından geçen 80 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi.

Başkent Roma merkezli İtalya Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen yıl ülkede doğan çocuk sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azalarak 355 bine gerilediği bildirildi. Bu sayı, İtalya'da kadınların ortalama 1,14 çocuk sahibi olduğu anlamına geliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğum sayısının zirve yaptığı zirve yaptığı 1964 yılında, ülkede 1 milyon 35 bin 207 çocuk dünyaya gelmişti. Bu da kadınların ortalama 2,7 çocuk sahibi olduğu anlamına geliyordu.

İtalya'da doğum oranının bu denli düşmesi uzun süredir ülkenin en büyük sorunlarından biri. Avrupa genelinde daha düşük oranlar sadece İspanya ve Malta'da görülüyor.

Almanya'da ise, Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2025 yılında kadın başına 1,32 doğum gerçekleşti.

Ekonomik, mesleki, sosyal engeller…

Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 63) daha fazla çocuk sahibi olmama nedeni olarak "ekonomik, mesleki veya sosyal engelleri" gösterdi.

Her iki kadından biri de (yüzde 49) hamile kalması durumunda kariyeri için olumsuz sonuçlardan korktuğunu dile getirdi.

Bu arada nüfusu giderek yaşlanan İtalya'da, yüz yaşını geçen kişi sayısı 24 bini aşmış durumda. 1 Ocak itibarıyla ülkenin toplam nüfusu, bir önceki yıla göre neredeyse değişmeden 58,94 milyon düzeyinde kaldı.

Nüfusun, düşük doğum oranlarına rağmen değişmemesinin sebebinin ülkeye gelen göçmenler olduğu ifade ediliyor.

dpa / ET,SÖ

Kaynak: Deutsche Welle