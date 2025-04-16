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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella Hastaneye Yatırıldı

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83 yaşındaki İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, planlı bir tıbbi müdahale için hastaneye yatırıldı. Kalp pilinin takılması amacıyla Roma'daki Santo Spirito Hastanesi'nde yatıyor ve sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleri sosyal medyada paylaşıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın planlı bir tıbbi müdahale için hastaneye yatırıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 83 yaşındaki Mattarella'nın, akşam saatlerinde "endişeye yol açmayacak planlı bir operasyon" için hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Haberde, Mattarella'nın kalp pilinin takılması için Roma'daki Santo Spirito Hastanesinin kardiyoloji bölümünde yattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hastaneye yattığı haberinin ardından başta siyasiler olmak üzere pek çok kişi sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'nun başkanı Ignazio La Russa, alt kanat Temsilciler Meclisi'nin başkanı Lorenza Fontana ile sağ koalisyon hükümetinden bakanlar ve muhalefet parti liderleri geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Başbakan Giorgia Meloni de X platformundaki hesabında, "Cumhurbaşkanı Mattarella'ya en içten dileklerimle acil şifalar ve tam bir iyileşme diliyorum. İtalya onu, her zamanki gücü ve adanmışlığıyla, en kısa sürede yeniden bekliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'da ilk kez 2015'te 12. Cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, 7 yıllık görev süresinin dolduğu 2022 yılında ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cumhurbaşkanlığında 30 Ocak itibarıyla 10. yılını dolduran Mattarella, İtalya'nın cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan cumhurbaşkanı olma özelliği de taşıyor.

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Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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