İtalya Başbakanı Meloni, Umman Sultanı ile ABD-İran Müzakerelerini Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İran ve ABD arasındaki müzakereleri görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni ve Sultan bin Tarık'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Başbakan Meloni, Sultan bin Tarık'a, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde üstlendiği kolaylaştırıcı rol nedeniyle teşekkür etti ve İtalya'nın bu girişime tam destek verdiğini, Roma'da yapılan ikinci görüşme turuna ev sahipliği yaparak bunu daha önce de gösterdiğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Meloni ve Tarık'ın ayrıca, iki ülke arasında enerji, kültür, ekonomi, turizm alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın, Başbakan Meloni'yi Umman'a davet ettiği belirtildi.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

İran ile ABD, 26 Nisan'da Umman'da hem uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapacak hem de üçüncü tur üst düzey müzakerelere devam edecek.