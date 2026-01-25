İtalyan havayolu ITA, bölgesel gerilimler nedeniyle İsrail'e gece uçuşlarını iptal etti

İtalyan hava yolu şirketi ITA, bölgesel gerilimlerin tırmanması nedeniyle İsrail'e gece uçuşlarını en az salı gününe kadar iptal etti.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, ITA, bölgedeki güvenlik riskleri ve ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin endişeler nedeniyle yeni kararlar aldı.

Şirket, bölgesel gerilimlerin tırmanması nedeniyle İsrail'e gece uçuşlarını en az salı gününe kadar iptal etti.

Bu kararla ITA, Tel Aviv uçuşlarını cuma gününden itibaren pazar gününe kadar askıya alan KLM Royal Dutch Airlines ve Air France ile "bir sonraki duyuruya kadar" yalnızca gündüz seferleri yapacağını açıklayan Lufthansa Grubu'na katılmış oldu.

ABD ve İsrail'in Tahran üzerindeki baskısı, İran'da kötüleşen ekonomi ve yaşam koşulları nedeniyle Aralık 2025'te patlak veren protestolardan bu yana artış gösteriyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililerin açıklamaları, 1979'dan bu yana iktidarda bulunan İran yönetimini devirmeye dönük tutumu yansıtıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN da daha önce, İsrail'deki güvenlik değerlendirmelerinin "ileriki günlerde" ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı ihtimaline işaret ettiğini bildirmişti.