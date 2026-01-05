İsviçre, Maduro'nun Ülkedeki Mal Varlıklarını Dondurdu

(ANKARA) - İsviçre Federal Konseyi, ABD güçleri tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'de bulunan tüm mal varlıklarının derhal dondurulmasına karar verdi.

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, kararın bugün alındığı belirtilerek, mal varlıklarının ülke dışına çıkarılmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, mal varlığı dondurma kararının mevcut Venezuela hükümetinin üyelerini kapsamadığı vurgulandı.

Yetkililer, ileride yürütülebilecek hukuki süreçlerde söz konusu fonların yasa dışı yollarla elde edildiğinin tespit edilmesi halinde, bu varlıkların Venezuela halkının yararına kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kararın, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara ek nitelikte olduğu bildirildi.

Açıklamada, 3 Ocak'ta Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD güçleri tarafından Karakas'tan ABD'ye kaçırılmasının ardından ülkedeki durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi. İsviçre'nin süreci yakından izlediği, gerilimin düşürülmesi, itidal ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunduğu aktarıldı. İsviçre'nin, barışçıl bir çözüm için taraflara iyi niyetli arabuluculuk teklifini yinelediği de kaydedildi.

İsviçre Federal Konsey'nin kararı, mevcut koşullarda yasa dışı yollarla elde edilmiş olabilecek varlıkların İsviçre dışına çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla, Yabancı Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilere Ait Yasa Dışı Mal Varlıklarının Dondurulması ve İadesi Hakkında Federal Yasa (FIAA) kapsamında alındı.

Kararın, daha önce İsviçre'de yaptırıma tabi tutulmamış kişileri kapsadığı belirtilirken, Maduro'nun "iktidardan düşüşünün nedenlerinin ya da sürecin hukuki niteliğinin karar açısından belirleyici olmadığı" ifade edildi.

Mal varlığı dondurma kararının, ileride yürütülebilecek adli yardımlaşma süreçlerine zemin hazırlamayı amaçladığı vurgulandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, aksi belirtilmedikçe dört yıl süreyle geçerli olacak.