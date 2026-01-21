Haberler

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, ABD Başkanı Trump ile Davos'ta görüştü

Güncelleme:
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'nda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret dengesi ele alındı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ABD Başkanı Donald Trump ile Davos kasabasında bir araya geldi.

Parmelin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılan Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter'in de yer aldığını belirten Parmelin, "(Görüşmede) ABD ile İsviçre arasındaki ticaret dengesini ele aldık ve bu denge şu anda ABD lehine." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, Parmelin, Trump ile görüşmelerinin uzun zaman önce planlandığını söyledi.

Davos'a geldiği için Trump'a teşekkür eden Parmelin, görüşmenin nazik bir ortamda geçtiğini ve 15 dakika sürdüğünü kaydetti.

