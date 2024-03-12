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İstiklal Marşı'nın 103. yılı Şarkışla'da kutlandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve konuşmalar yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

Edebiyat öğretmeni Nazik Sevim, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı'nın yazılmış olması, milletin ümidinin kesilmediğini gösterir. Çünkü dünya bilir ki Türk esir olmaz." dedi.

Programı Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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