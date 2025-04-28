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İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleştirildi

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleştirildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, ildeki istihdam durumu ve mesleki eğitim programları değerlendirildi. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği vurgulandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

ETİ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kampüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Aksoy, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugün burada, ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri değerlendirmek ve toplum yararına yürütülen çalışmaların verimliliğini artırmak amacıyla toplandık. İstihdamı güçlendirmek ve gençlerimize yeni iş fırsatları sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İldeki istihdam durumu ve mesleki eğitim alanındaki gelişmelere ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda, kurul üyeleri, kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek toplum yararına programlara yönelik önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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