Yaralı olarak getirilen minik Eymen'in 'baba' diye ağlaması yürek parçaladı

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Klinik Şefi Prof. Dr. Mücahit Kapçı, Acil Tıp Kliniği'nden Uzmanı Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan, acil ve yoğun bakım ekipleri, yaralıların ilk müdahale ve sonraki süreçlerini organize etmek üzere Travma Acil'de yine hazır bekledi. Depremzedeler için hastane bünyesinde beyin cerrahi, nefroloji, ortopedi, kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, genel cerrahi ve plastik cerrahi branşlarının da içinde yer alacağı bir kurul ile hasta takiplerinin koordineli bir şekilde yürütüleceği öğrenildi.

YARALILAR FARKLI HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan sadece Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatan depremzede yakınlarının bilgi alabilmesi için kurulan 0531 720 8018 numaralı hattın, bütün Türkiye'den yakınlarını bulma ümidiyle arayanlar tarafından aranması nedeniyle kilitlendiği öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan ve kimliği tespit edilebilen vatandaşların hangi hastanelere sevk edildiğinin öğrenilebilmesi için ise Sağlık Bakanlığı'nın Alo184 hattı aranabiliyor.