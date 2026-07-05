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Vali Gül, su baskını yaşanan Sahaflar Çarşısı'nda esnafla buluştu

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"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez"

İstanbul Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskınından etkilenen esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Paylaşımında, çarşıda yaşanan su baskınının ardından oluşan zarara değinen Gül, şunları kaydetti:

"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil, şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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