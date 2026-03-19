İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali programı açıklandı

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali (ISFF), 26-29 Mart'ta sporun ilham verici hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikayesinden uyarlanan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi" filmi, festival kapsamında 28 Mart'ta Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Netflix yapımı film, Büyükada'da başlayan ve dünya çapında bir efsaneye dönüşen Lefter'in yaşamını ve mücadelesini ele alıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures üstlendi.

Filmler 3 kategoride yarışacak

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra birçok belgesel, kısa film ve Sports Film Lab yarışmaları, farklı disiplinlerden önemli isimleri bir araya getirecek.

Belgesel yarışmasının jürisinde, milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, yönetmen Vuslat Saraçoğlu, fotoğrafçı Mine Kasapoğlu, ses mühendisi Bülent Taban ve spor yazarı Alp Ulagay yer alıyor.

Kısa film yarışması jürisinde, futbol yorumcusu İbrahim Altınsay, eski futbolcu ve yazar Arild Stavrum, besteci ve film tasarımcısı Mine Pakel, gazeteci Bağış Erten ve senarist Ülkü Akkoyunlu bulunuyor.

Sports Film Lab yarışması jürisi ise görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, akademisyen ve belgeselci Cenk Demirkıran ve sinema yazarı Gizem Ertürk'ten oluşuyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza