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İstanbul Ticaret Borsası'na Ait Bina Yıkım Çalışmaları Başladı

İstanbul Ticaret Borsası'na Ait Bina Yıkım Çalışmaları Başladı
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Fatih'te uzun süredir atıl durumda bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait 6 katlı binada yıkım çalışmaları gece saatlerinde devam ediyor. Çalışmaların birkaç gece süreceği öğrenildi.

Fatih'te uzun süredir atıl durumda bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait 6 katlı binada yıkım çalışması yapıldı. Dün başlayan çalışmalar, gündüz trafiğin aksamaması için bu gece de devam etti.

Sirkeci'de Yalı Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki 6 katlı binada yıkım çalışması gerçekleştirildi. Dün gece başlayan çalışmalar, gündüz saatlerinde trafik yoğunluğuna neden olmamak için gece saatlerinde sürdü. Reşadiye Caddesi, Eminönü ve Sirkeci vapur iskelelerinin olduğu bölgede bulunan binanın yıkım çalışmasının, önümüzdeki birkaç gece devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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