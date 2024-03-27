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İstanbul Sanayi Odası'ndan Türkiye'nin nüfus artışı uyarısı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya nüfusundaki yıllık artış hızının gerilemesi ve yaşlanma eğiliminin, Türkiye için de belirgin bir şekilde geçerli olduğunu belirtti.

İSO açıklamasına göre, İSO Meclisinin Mart 2024 olağan toplantısı "Sanayi Perspektifinden Türkiye Nüfusu: Dün, Bugün, Yarın" ana gündemiyle düzenlendi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, M GEN Teknoloji Danışmanlık Başkanı Ufuk Tarhan ve Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere'nin katılımıyla panel düzenlendi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Bahçıvan, 2019'da binde 13,5 olan Türkiye nüfus artışının 2020'de binde 5'e gerilediğini bildirdi. Bahçıvan, "Yıllık nüfus artış hızımız 2022 yılında da binde 7,1 iken, 2023'te çok dramatik bir şekilde binde 1,1'e düştü. Durum ciddi. Özellikle genç nüfustaki eğilimlerin bu açıdan dikkatli incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda nüfusta yaşlanma eğiliminin belki öngörülenden de hızlı gerçekleşebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatan Bahçıvan, son 5 yılda yaşlı nüfusun yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin olduğunu, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının ise 2018'de 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldiğini kaydetti.

Dünya nüfusundaki yıllık artış hızının gerilemesi ve yaşlanma eğiliminin, Türkiye için de belirgin bir şekilde geçerli olduğunu ifade eden Bahçıvan, "Bu yaşlanma sürecini 'orta gelir tuzağı' riski altında yaşamamız halinde bizleri önemli dezavantajların beklediği de açık. Kritik bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Öte yandan robotik teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki gelişmelerin, nüfusla ilgili değerlendirme yaparken mutlaka dikkate alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan ayrıca kol gücünün yerini geçen yüzyıllarda nasıl makineler aldıysa önümüzdeki süreci de yapay zeka ve robotik teknolojinin köklü bir şekilde etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan Türkiye Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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