İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Aralık 2025'te "www.showbahis.com" isimli yasa dışı bahis sitesinin çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik operasyonun devamında şüphelilerin, başka bir internet sitesi üzerinden de haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu "www.hızlıbahis.com" isimli yasa dışı bahis sitesi üzerinden 2023-2025 yıllarında 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı MASAK raporuna yansıdı.

Rapor doğrultusunda genişletilen soruşturmada 24 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Yasa dışı eylemlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, Adana, İzmir, Kırklareli, Nevşehir, Burdur, Gaziantep, Antalya, Muğla, Hatay, Yozgat, Van ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.