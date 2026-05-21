Haberler

Sahte konut ilanı operasyonu: 14 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şüphelilerin oluşturdukları yöntemle mağdurların güvenini kazanarak 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi

İstanbul merkezli 13 ilde sahte konut ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlıların belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların oluşturdukları yöntemle mağdurların güvenini kazanarak 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

Gizemli madde paniği! 3 kişi öldü, ilk yardım ekipleri hastanelik oldu
Babasının yasını tutan Mirgün Cabas hakkında gözaltı kararı! İlk açıklama geldi

Niye gözaltına alınamadığı belli oldu! Meğer yakınının cenazesindeymiş
Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu

Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu
Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı