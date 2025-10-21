İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile meslek kuruluşları katıldı.

Devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda, Gözen koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Gözen, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da 2025 yılı 2. dönem toplantısının yapıldığı temmuz ayı ve sonrasında açılışı yapılan yatırımlara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 4 Ekim 2025'te Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde açılışı gerçekleştirilen yerleri aktaran Gözen, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı alanlarda toplam 250 bin metrekare alana sahip 2 adet koru, 42 bilim ünitesine sahip Bilim Sultanbeyli Merkezi gibi muhtelif alanlarda hizmet verecek 5 yeni merkez, kentsel imar alanlarda 4 proje ve eğitim-spor alanında 10 proje tamamlanarak İstanbul'a kazandırılmıştır." diye konuştu.

Gözen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projelere değinerek, "Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi ile 69 yaş ve üzeri kadınlar için planlanan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi açılışı, 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla 10 adet aile sağlığı merkezi ve 2 adet anaokulu tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen başlıca yatırımlardır." dedi.

2025 yılının 3. döneminde ildeki yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkında bazı sayısal verileri paylaşan Gözen, şunları söyledi:

"İlimizde finans kaynağı Genel Bütçe, Özel Bütçe, Mahalli İdare (dış kredili projeler), KİT bütçelerine dayanan 1041 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 1 trilyon 709 milyar 381 milyon lira, önceki yıllar harcaması 553 milyar 699 milyon lira, yıl ödeneği 189 milyar 120 milyon lira, harcama tutarı ise 98 milyar 774 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının 3. döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52 olup 122 proje tamamlanmıştır. 2025 yılının ilk 9 ayında yürütülen 988 projenin toplam tutarı 860 milyar 682 milyon lira, önceki yıllar harcaması 398 milyar 6 milyon lira, yıl ödeneği 110 milyar 553 milyon lira, yıl harcama tutarı 69 milyar 434 milyon lira olup, yüzde 62,8 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Gözen, ilçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil 53 projenin toplam tutarının da 848 milyar 698 milyon lira olduğunu belirterek, "Önceki yıllar harcaması 155 milyar 693 milyon lira, yıl ödeneği 78 milyar 566 milyon lira, yıl harcaması 29 milyar 340 milyon lira olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37,3 olarak gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

Yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile belediyelerin İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) girdikleri verilere göre, İstanbul Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında değerlendirilebilecek toplam 180 proje bulunduğunu kaydeden Gözen, "Bu projelerin toplam tutarı 250 milyar 824 milyon lira, önceki yıllar harcaması 40 milyar 86 milyon lira, yıl ödeneği 35 milyar 532 milyon lira ve yapılan harcama tutarı ise 22 milyar 987 milyon lira olup, yüzde 64,6 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." bilgisini verdi.

Gözen, "Yaşadığımız asrın hız çağı olduğu düşüncesinden hareketle, sizlerden devam eden yatırımlarımızın hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda, kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılmasını, sorunların ve darboğazların çözüme kavuşturulması için kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğine önem vererek gerekli özverinin gösterilmesini hassaten rica ediyorum." ifadelerini kullandı.