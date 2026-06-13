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İstanbul'daki iki havalimanı 'Zamanında kalkış' performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

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EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı %88, Sabiha Gökçen ise %87 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanları oldu.

İSTANBUL ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu'na göre 'Zamanında kalkış' performanslarıyla Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı.

EUROCONTROL 1-7 Haziran'a ilişkin 'Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu' yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı söz konusu dönemde yüzde 88 zamanında kalkış dakikliği performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu. İstanbul'daki havalimanlarını Oslo Havalimanı yüzde 85, Kopenhag Havalimanı yüzde 84, Viyana Havalimanı yüzde 81 oranında zamanında kalkış performanslarıyla takip etti. Antalya Havalimanı yüzde 78 zamanında kalkış dakikliği oranıyla 6'ncı sırada yer alırken, Londra Gatwick yüzde 61, Paris Charles de Gaulle yüzde 60, Atina yüzde 59, Palma de Mallorca yüzde 58, Lizbon yüzde 50 oranıyla Avrupa'nın en kötü zamanında kalkış dakikliği performansı kaydeden havalimanları oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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