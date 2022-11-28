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Görüntü Türkiye'den! Dünya Kupası'nda ülkelerinin aldığı galibiyeti meydanlara çıkıp böyle kutladılar

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

İşte o ana ilişkin kareler;

İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI

İSTANBUL-FASLILAR DÜNYA KUPASINDA GELEN GALİBİYETİ KUTLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Belçika Fas Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hasan Aslan:

Türkiye'de Türk kalmadı

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