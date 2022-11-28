Görüntü Türkiye'den! Dünya Kupası'nda ülkelerinin aldığı galibiyeti meydanlara çıkıp böyle kutladılar Güncel Haberler 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenerek 24 yıl sonra kupa maçında galip gelmesi, Esenyurt'taki Faslıları sevince boğdu. Fas uyruklu vatandaşlar park ve meydanlarda bir araya gelerek galibiyeti kutladı. 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Fas, ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yendi. Karşılaşmadan çıkan sonuç İstanbul Esenyurt'taki Faslıları da sokaklara döktü. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA Fas uyruklu vatandaşlar, park ve meydanlarda bir araya gelerek Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı. Ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Faslıların sevinç gösterileri cep telefonu kameralarınca görüntülendi. İşte o ana ilişkin kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenyurt Belçika Fas Spor Güncel Haberler

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