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İstanbul'dan köyüne dönüp huzuru doğada buldu

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İstanbul'da uzun yıllar esnaflık yapan 75 yaşındaki Mehmet Yiğit, şehir hayatını bırakıp Kırklareli'nin Kula köyüne yerleşti. Arıcılık yapıp doğayla iç içe yaşayan Yiğit, köyün temiz havasının sağlığına iyi geldiğini ve arıları izlemenin kendisine huzur verdiğini söyledi.

İstanbul'da uzun yıllar esnaflık yapan 75 yaşındaki Mehmet Yiğit, şehir yaşamını geride bırakarak yerleştiği Kırklareli'nin Kula köyünde arıcılık yapıp doğayla iç içe yaşam sürüyor.

İstanbul'un yoğun ve yorucu yaşamından uzaklaşmak amacıyla 3 yıl önce akrabasının yaşadığı Kula köyünü ziyaret eden Yiğit, köy hayatını benimseyince geçen yıl işlerini damadına devrederek eşiyle birlikte köye yerleşti.

Köyde kendisine bahçe kuran, tavuk besleyen ve arıcılıkla uğraşan Yiğit, aynı zamanda köy muhtarlığında aza olarak görev yapıyor.

Mehmet Yiğit, AA muhabirine, doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur ve sağlık kazandırdığını söyledi.

Köy yaşamını çok sevdiğini belirten Yiğit, arıcılığa olan ilgisini de burada sürdürdüğünü ifade etti.

Köy hayatının bazı zorlukları bulunduğunu ancak sağladığı huzurun her şeye değdiğini dile getiren Yiğit, sağlığını köyün temiz havasına borçlu olduğunu anlattı.

İstanbul'un kalabalık ve yoğun temposundan uzaklaşarak sakin bir yaşam kurduğunu belirten Yiğit, "İstanbul çok yoğun olduğu için dedim ki 'şöyle güzel bir yere bahçe yapayım.' Tavuklarım var, arılarım var, bahçem var. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Buranın havası, oksijeni çok güzel. 75 yaşındayım, burada hiçbir rahatsızlık yaşamıyorum. İstanbul'a gittiğimde ise hemen rahatsızlanıyorum. Köy hayatı daha rahat, sessiz, gürültü yok. Hele İstanbul'da yaşayıp buralara gelen insan için bambaşka bir duygu." dedi.

?"Arıları izlemek bana huzur veriyor"

Köylerde genç nüfusun azalmasından ve çalışacak işçi bulunamamasından yakınan Yiğit, gençlere köylerine dönerek üretime katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Arılarla ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Yiğit, "Arılarla ilgilenirken duygulanıyorum. Bu mübarek hayvanlar o kadar güzel hareket ediyor ki binlercesi bir arada olmasına rağmen hiç birbirine çarpmıyor. Biz insanlar beş kişi bir araya gelsek çarpışıyoruz. Onlar ne birbirlerini incitiyor ne de zarar veriyor. Çalışmalarını seyretmek bana huzur veriyor. Arıların doğal yaşamı gerçekten ibret veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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