İstanbul'dan köyüne döndü, hem muhasebecilik hem çiftçilik yapıyor

İstanbul'da 25 yıl muhasebe ve finans sektöründe çalıştıktan sonra metropolün yoğun temposunu geride bırakarak Kırklareli'ndeki köyüne yerleşen Seçil Dinçer, hem uzaktan muhasebecilik yapıyor hem de tarımsal üretimle yaşamını sürdürüyor.

Babaeski ilçesi Ağayeri köyünde dünyaya gelen 42 yaşındaki Dinçer, genç yaşta İstanbul'a giderek muhasebe ve finans alanında uzun yıllar çalıştı.

Büyükşehrin stresli yaşamından uzaklaşmak isteyen Dinçer, 2 yıl önce köyüne dönme kararı aldı. Köy yaşamına uyum sağlayan Dinçer, tarlası ve bahçesinde kuru fasulye, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinin yanı sıra evinde erişte, kuskus ve çeşitli soslar üretiyor.

Güne erken saatlerde başlayan Dinçer, ilk olarak bilgisayarının başına geçerek uzaktan yürüttüğü muhasebe ve finans işlerini tamamlıyor. Daha sonra iş kıyafetlerini giyerek tarlaya giden Dinçer, gününü üretim faaliyetleriyle sürdürüyor.

"Burada stres yok, toprakla uğraşıyorsunuz"

Seçil Dinçer, AA muhabirine, köye dönme kararında İstanbul'un yoğun trafiği ve stresli yaşam koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Tarımdan ve topraktan hiçbir zaman kopmadığını belirten Dinçer, " İstanbul'da 25 yıl muhasebe ve finans sektöründe çalıştım. Köyde yaşamak, stresin olmadığı, doğayla iç içe olduğunuz bir hayat tarzı. Bence artık herkesin köyüne dönmesi gerekiyor. Üretmek ve doğru ürünü insanlara sunmak çok önemli." dedi.

Ofis yaşamının neden olduğu fiziksel rahatsızlıklardan köy hayatıyla kurtulduğunu anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretim aslında yorucu iş. Tarlanın hazırlanmasından sonuca varana kadarki süreç çok zahmetli. Kuraklıkla, zararlı böceklerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. İstanbul ile kıyaslayınca orada mesai saatleri dışında rahatsınız ama burada bir mesai saatiniz yok. Buna rağmen üretmek çok güzel bir duygu. Masabaşı iş yapanların hepsinde bel, sırt ya da boyun ağrısı olur. Burada stres yok, toprakla uğraşıyorsunuz."

Ürettiği doğal ürünleri hem perakende olarak satan hem de internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerine gönderen Dinçer, ürün çeşitliliğini her yıl artırdığını belirtti.

Bu yıl üretimine pirinç ve kırık baklayı da eklemeyi planladığını ifade eden Dinçer, kendi ürünlerinin yanı sıra Hatay'daki kadın üreticilerden temin ettiği soğuk sıkım zeytinyağını satarak kadın dayanışmasına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.