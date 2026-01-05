İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafikte Son Durum
Yeni yılın ilk haftasında ve haftanın da ilk gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul genelinde saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olduğu belirlendi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda ise sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
