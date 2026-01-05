Haberler

İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafikte Son Durum

Güncelleme:
İstanbul'da yeni yılın ilk haftasında trafik yoğunluğu, İBB verilerine göre sabah saat 08.30'da yüzde 63 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda ise bu oran yüzde 60'a ulaştı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda sürücüler zorluklarla karşılaşıyor.

Yeni yılın ilk haftasında ve haftanın da ilk gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul genelinde saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olduğu belirlendi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda ise sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

