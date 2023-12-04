İstanbul'da Yağmur ve Fırtına Trafiği Felç Etti

İSTANBUL'da akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. İş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. 18.30'da İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk da dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Taksim'de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar rüzgar nedeniyle şemsiyelerini güçlükle tutabildi.