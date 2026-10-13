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İstanbul'da yağış ve Galatasaray maçı trafiği artırdı, yoğunluk yüzde 89'a çıktı

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İstanbul'da yağış ve Galatasaray maçı trafiği artırdı, yoğunluk yüzde 89'a çıktı
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İstanbul'da yağış ve bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona maçının etkisiyle akşam trafiğinde yoğunluk arttı. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk 18.00 sıralarında yüzde 89'a yükseldi; Metro İstanbul seferleri 02.00'ye kadar uzattı, Marmaray da hafta sonu tarifesi uygulayacak.

(İSTANBUL) Yağış ve bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının etkisiyle İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk arttı. Trafik yoğunluğunu gösteren İBB Trafik haritasına göre yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 89'a yükseldi.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında olağanüstü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışın ve bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. Trafik yoğunluğunu gösteren İBB Trafik haritasına göre yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 89'a yükseldi.

Metro İstanbul ve Marmaray da maç nedeniyle bir dizi önlem aldı. Her iki kurumun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"SEFERLER 02.00'YE KADAR UZATILDI"

Metro İstanbul:

"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarımızda seferlerimiz 02.00'e kadar uzatılmıştır. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 20.00-21.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise, taraftar yoğunluğu bitene kadar Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."

Marmaray:

"13 Ekim Salı günü gerçekleşecek Galatasaray-Barcelona futbol karşılaşması nedeniyle, Marmaray trenlerimizde hafta sonu tarifesi uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA
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