İstanbul'da Uygur Çocukları İçin Protesto - Haberler

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İstanbul'da Uygur Çocukları İçin Protesto

DailyMotion.com - Güncel
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çin'deki Uygur çocukların durumuna dikkat çekmek için Saraçhane Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 protestocu, Pekin'e tepkilerini sloganlar atarak gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çin'deki Uygur çocukların durumuna dikkat çekmek için Saraçhane Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 protestocu, Pekin'e tepkilerini sloganlar atarak gösterdi

DailyMotion.com / Güncel

Ulusal Egemenlik, Saraçhane Parkı, 23 Nisan, Uygur, Güncel, Haberler

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