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İstanbul'da uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 51 şüpheliye operasyon

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İstanbul'da, kendilerini polis, hakim ve bankacı olarak tanıtarak yabancılara yönelik uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığı yapan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da, uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çek Cumhuriyeti yetkili makamlarınca İnterpol Daire Başkanlığına iletilen uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına ilişkin çalışma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilere telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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