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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu

Güncel Haberler

İstanbul'da gün boyu devam eden yağmur yağışı ve bazı noktalarda yaşanan kazalar nedeniyle akşam saatlerinde trafikte yoğunluk oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU ( Cevizlibağ )

Altan ÇİMEN- Emre Can URAN İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı nedeniyle, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur yağışı ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. İş ve okulundan çıkan vatandaşlar evlerine giderken trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 1740 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 78 seviyelerine ulaştı. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 seviyesinde olduğu görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Cevizlibağ Emre Can İstanbul Güncel Haberler

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