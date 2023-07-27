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İstanbul'da toplu ulaşıma zam ağustos ayına ertelendi

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İBB UKOME toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İBB yüzde 57, bakanlık yüzde 40, taksiciler ise yüzde 100 zam teklif ederken, taraflar anlaşmaya varamadığı için zam ertelendi. UKOME bir sonraki zam toplantısını ağustos ayında gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü. Taraflar zam konusunda uzlaşamadı.

AĞUSTOS AYINDA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

KİM NE KADAR ZAM İSTİYOR?

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (12)

CEZALANDIRICI:

Korsan taksiler çoğalacak...

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CEZALANDIRICI:

akaryakıta zam yapan ülke yetkililerini eleştirin, yerel yönetimin ne suçu var?

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mardinli yiğit:

akaryakıta zam yapan ülke yetkililerini eleştirin, yerel yönetimin ne suçu var?

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