İstanbul merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tefeciden para alan bir kişinin, borcunu zamanla ödemesine rağmen 3 daire, dükkan, arsa ile 15 aracına el koyuldu. Şikayet üzerine İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelileri tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.