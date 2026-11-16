İstanbul'da sermaye piyasası soruşturmasında 26 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da sermaye piyasası soruşturmasında 26 kişi adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19'u adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 26 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle, 19 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.