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İstanbul merkezli 3 ildeki araç dolandırıcılığı operasyonunda 21 zanlı yakalandı

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İstanbul merkezli 3 ilde, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporlarıyla 47 kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi; 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporlarıyla 47 kişiyi dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütünün, farklı illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldığı belirlendi.

Zanlıların, teknik cihazlar kullanarak bu araçların kilometrelerini düşürdükleri, hasar kayıtlarını gizledikleri, sosyal medya ve araç alım satım platformlarından bunları satışa çıkardıkları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin kendileriyle iletişime geçen mağdurlara araçların düşük kilometreli ve hasarsız olduğu yönünde yanıltıcı beyanda bulundukları, daha önceden hazırlanan gerçeğe aykırı raporlarla alıcıların araçları yeniden ekspere sokmasını engelledikleri ve noter huzurunda satış yaptıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İstanbul, Antalya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, firari 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
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