İstanbul'da "sahte ve kaçak altın" operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte ve kaçak altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, son dönemde döviz ve altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan kalpazanlara yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip ile saha çalışması yapan ekipler, Sultanbeyli'de bulunan bir ikamette kaçak olarak kuyumculuk yapıldığını ve sahte altın üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada sahte ve ayarı düşürülmüş 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 133 gram altın, 30 altın zincir, 5 altın bilezik, 6 burma bilezik, 2 kelepçe bilezik, 14 altın bileklik, ?4 ata lira, 1 reşat altın, 2 tam altın, ?6 altın kolye ve kolye ucu, 3 küpe ile 2 kilogram külçe gümüş ele geçirildi.

Ekipler, adresteki altın ve gümüş yapımında kullanıldığı değerlendirilen ?rodaj, cila, mumlama, ?yıkama, freze delme ve yüzük büyütme makinelerine el koydu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.