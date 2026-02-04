Ramazan öncesi marketlere 'fahiş fiyat' denetimi

İSTANBUL'da Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan ayı öncesi marketlere 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi. İstanbul Bayrampaşa'daki denetime İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

'GIDADA TOLERANSIMIZ SIFIR'

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 2025 yılında yapılan denetim hakkında bilgi vererek, "5996 sayılı kanun kapsamında güvenilir gıda için gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İstanbul'umuzda da hali hazırda 800'ü aşkın gıda kontrol görevlimizle beraber 39 ilçemizde şu an sahadayız. Biz bu denetimlerimizi 7 gün 24 esaslı olarak yapmaktayız. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum: İstanbul'da 136 bine yakın gıda işletmemiz var. Bu gıda işletmelerimizde 2025 yılında 230 bine aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. İstanbul'umuzda 25 bini aşkın market faaliyet göstermektedir. Bu faaliyet gösteren işletmelere yönelik de yine 2025 yılında 50 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 700'ü aşkın işletmeye de denetim raporuyla ilgili de idari işlem uyguladık. 2026 yılı Ocak ayı itibari ile de 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Şunu ifade etmek istiyorum, bakanımızın da her ortamda dile getirdiği üzere gıdada toleransımız sıfır" diye konuştu.

'2025 YILINDA YAKLAŞIK 46 BİN 157 MARKET VE RESTORAN DENETLEDİK'

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın başta temel gıda olmak üzere fahiş fiyat, fiyat etiketi stokçuluk gibi konularda bakanlık olarak denetimlerimizi 81 ilde aralıksız sürdürüyoruz. Bugün burada yaklaşık üç markete girdik. Bizim tespitlerimiz de 59 tane üründe fiyat etiketi olmadığını gördük, ona idari işlem uyguluyoruz. 11 üründe de bizce makul olmayan bir fiyatlama vardı, ona da haksız fiyat tutanağı tuttuk. Şuan da onunla ilgili işlemleri yürütüyoruz. Bir de ürünün kimliği dediğim sebze-meyve de özellikle künye olmadığını tespit ettik. 5 ürünle ilgili arkadaşlarımız işlem yapıyor. Bugün 37 ekiple 28 ilçemizde 95 arkadaşımızla da denetimlerimize devam ediyoruz. Bunun dışında biz 2025 yılında yaklaşık 46 bin 157 market ve restoran denetledik. Bu denetimlerimizde 59 milyona yakın ürünü inceledik. Haksız fiyat olarak değerlendirdiğimiz denetimlerimiz yaptığımız denetimlerde de 17 bin 509 iş yerinde 79 bin 382 ürünü de bu açıdan inceleyip, değerlendirip bakanlığımıza yönlendirmişiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması vatandaşlarımızın ekonomik menfaatinin korunması için biz Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilde de denetimlerimiz aralıksız sürdüreceğiz. Biz bunları takip ediyoruz. Yani önceki fiyatları var elimizde sonraki fiyatları karşılaştırıyoruz. Bir izahat istiyoruz yani sebebini istiyoruz. Burada makul bir sebep bir gerekçe getirmese de fahiş fiyat üzerinden bu işletmelere işlem yapıyoruz" dedi.