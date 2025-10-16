İstanbul'da 'Paramount Oteli' Soruşturmasında Gözaltılar

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile yurtdışında olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Paramount Oteli'ne "çökülmesi" olarak bilinen olay kapsamında yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 7 isimden 5'inin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tefecilik" suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iş insanı Cihan Ekşioğlu ile yurtdışında olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Açıklamada gözaltı, arama ve el koyma kararlarının ardından operasyonlar düzenlendiği ve Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe'nin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Açıklamada, hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen isimler arasında yurt dışında olduğu bilinen Sezgin Baran Korkmaz ile Alpan Keskin de yer aldı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Paramount Hotel" soruşturması

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir. Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır."

Sedat Peker gündeme getirmişti

"Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiası, yurt dışında olduğu bilinen suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker'in 2021'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Cihan Ekşioğlu'nun da otele "çökülmesi" sürecinde "tank" olarak ifade edilen bir araçla bölgeye geldiği belirtilmişti.