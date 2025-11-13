Haberler

İstanbul'da özel günlerde metrobüsün güzergahının değiştirilmesi kararlaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Art İstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Bu durumlarda metrobüs seferlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün taşıt trafiğine kapalı olduğu süre boyunca metrobüs için yeni güzergah da konuşuldu.

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi.

Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

