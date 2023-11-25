İstanbul'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldığı belirlenen Şinasi E. polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, çalınan iki motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da sokaklara park edilen motosikletleri çalan bir şüpheliyi yakalamak için Eyüpsultan'da operasyon yaptı. Bir eve yapılan baskında hırsızlık şüphelisi Şinasi E. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan Şinasi E.'nin, 23 Ekim'de Kağıthane'de mağdur Ü.D.'ye ait motosikletin çalınması ve 22 Ekim'de Sarıyer'de E.E.'nin motosikletinin çalınmasının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Polis, şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaparken görüntülerine ulaştı. Görüntülerde suç ortağı ile birlikte başka bir motosikletle olay yerine gelen şüphelinin başında kask olduğu, kısa süre içinde park halindeki motosikleti çalarak kaçtığı görüldü. Polis şüphelinin çaldığı iki motosikleti bularak sahiplerine geri teslim etti. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.