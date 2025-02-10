İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Son meteorolojik değerlendirmelere göre bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, aralıklı yağmur olarak görülen yağışın bu akşam saatlerinde batı ve kuzey ilçelerinde kar şeklinde görüleceğini, salı akşam saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar da il genelinde kar yağışının beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saatlerinde İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu. Son meteorolojik değerlendirmelere göre bir açıklama yapan İstanbul Valiliği de yeni bir açıklama yaptı.

"SALI AKŞAMDAN İTİBAREN İL GENELİNDE KAR BEKLENİYOR"

"Dikkatli ve tedbirli olunması" konusunda uyarı bulunan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir. 11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, salı günü akşam ilk saatlerden, çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir."

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞ İPTALLERİ

Geçen hafta da bazı uçuşların iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonrasında yeni iptallere karar verildi.

Havalimanı yetkililerinin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 11.02.2025 tarihindeki uçuşlar %5 ve 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar %10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."