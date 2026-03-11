Haberler

İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarı getiren 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin ardından genişletilen çalışmalarla çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

İstanbul'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarı getirenlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
