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İstanbul'da Haftanın İlk Günü Trafik Yoğunluğu Yüzde 62

İstanbul'da Haftanın İlk Günü Trafik Yoğunluğu Yüzde 62
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kaydedilirken, Kadıköy D-100'de bu oran yüzde 71'e kadar yükseldi. Ana arterlerdeki yoğunluk sürmeye devam ediyor.

HAFTANIN ilk iş gününde saat 08: 00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti. Kadıköy D-100'de ise trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Saat 08.20 sıralarında yüzde 63 olarak kaydedilen trafik yoğunluğu ana arterlerde yer yer devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08: 00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü. Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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