İstanbul'da Haftanın İlk Günü Trafik Yoğunluğu Yüzde 62

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08: 00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü. Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel