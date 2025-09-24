İstanbul'da Ev İçinde Ekonomik Sorunlar Gündemde

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı İstanbul Barometresi'nin ağustos ayı sonuçlarına göre, kentte ev içi gündemin başında ekonomik sorunlar yer aldı. Katılımcıların yüzde 40'ı evlerinde en çok ekonomik sıkıntıların konuşulduğunu belirtirken, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranında da artış dikkat çekti.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay yayımlanan İstanbul Barometresi'nin ağustos sayısı kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre, İstanbulluların ev içi gündeminde ilk sırada ekonomik sorunlar yer alıyor. Katılımcıların yüzde 40'ı evlerinde en çok geçim sıkıntılarını konuştuklarını ifade ederken, yüzde 15,3'ü orman yangınlarını, yüzde 6,5'i ise okulların açılmasını gündem yaptığını aktardı.

" Türkiye ve h ane e konomisine b akış "

Barometre sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 22,5'i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünürken, yüzde 40,4'ü kötüleşeceğini öngördü. Kendi ekonomik durumunu değerlendiren İstanbulluların yüzde 29,3'ü iyileşme beklerken, yüzde 26,6'sı kötüleşme beklentisi içinde olduğunu söyledi.

" Kredi k artı b orçlarında e ndişe v erici t ablo "

Araştırmada kredi kartı kullanımına ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı. Katılımcıların yüzde 47,6'sı borcun tamamını ödeyebildiğini ifade ederken, yüzde 32,9'u yalnızca asgari tutarı ödeyebildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 8,8'i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi.

" Dijital b ecerilerde s ınırlı ü retkenlik "

İstanbul Barometresi'nin bu ayki tematik dosyasında İstanbulluların dijital çağdaki konumuna yer verildi. Araştırmaya göre, kentte üretken dijital yetkinliklerin sınırlı kaldığı görüldü. Dosyada ayrıca Doç. Dr. Erkan Saka'nın konuyla ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

" Sektörel v eriler b ir a raya g etirildi "

Barometre bülteni, farklı kurumlardan elde edilen sektörel verileri de İstanbul odağında bir araya getirdi. Böylece kentin güncel ekonomik, sosyal ve çevresel durumuna ilişkin bütüncül bir tablo sunuldu. İstanbul Barometresi'nin ağustos ayı verileri, ekonomik sorunların hem hane gündemini hem de bireylerin borç ödeme gücünü doğrudan etkilediğini ortaya koydu. İPA, İstanbul'un verilerinin Türkiye'nin geleceğini doğru okumak isteyen herkes için önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.