Düşük faizli kredi çektirme vaadiyle 1 milyon 820 bin lira dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

Düşük faizli kredi çektirme vaadiyle 1 milyon 820 bin lira dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 6 kişiden toplam 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altın dolandırıcılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İSTANBUL'da düşük faizli kredi çektirme vaadiyle 6 kişiden toplam 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altını dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üsküdar ve Kadıköy'de, polis ekiplerine başvuran mağdurlar düşük faizli kredi çekme vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiden toplamda 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altının dolandırıcılık yöntemiyle çalındığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliler M.A.(20), Ş.C.(23), C.K.(49), ve M.K.(27) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler M.A.(20), Ş.C.(23), C.K.(49), ve M.K.(27) kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan M.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
