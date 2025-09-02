İstanbul'da Balık Tezgahları Av Yasağının Sonunda Canlandı

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle İstanbul'da tezgahları taze balıkla dolan balıkçılar, bu yıl hamsi, çinekop ve istavritin bol olacağını düşünüyor.

Denizlerdeki balık popülasyonunu korumak amacıyla 15 Haziran'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

"Vira bismillah" diyerek 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece denize açılan tayfaların ağlarına düşen balıklar, İstanbul'daki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı esnafından Mehmet Karlıdağ, sezonun güzel başladığını belirterek, bu sene için tek eksiğin palamut olduğunu söyledi.

Bu yıl palamudun çok olmayacağını anlatan Karlıdağ, "Normalde Ağustos'un 15'inde çingene palamudu görünürdü. Şu anda görünürde palamut yok, çok az geliyor. En çok hamsi, istavrit, mezgit var. Bu sene barbun ve tekir familyası çok olacak, çinekop ile lüferin çok olduğu da reisler tarafından söyleniyor. İlerleyen günlerde de çinekop, sarıkanat ve lüfer familyası tezgahlarda yerini alır." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar düşmeye başladı"

Karlıdağ, av yasağı döneminde olta balıkçılığının devam ettiğini, 1 Eylül itibarıyla büyük kayıkların ava çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Büyük kayıkların başlamasıyla fiyatlar daha da aşağı düşecek. 2 gün önce istavrit, hamsiyi 400-500 liraya satıyorduk, bugün itibarıyla yarı yarıya düştü. İlerleyen günlerde hamsi 150, 100, 50 lira seviyelerine gerileyebilir. Palamudun az olması, ufak balıklar için büyük avantaj. Denizlerin kanunudur, büyük balık küçük balığı yer. Palamut bol olduğu zaman küçük balıkları tüketiyor. Bir palamut 2-3 kilo hamsi demek. Palamudun olmaması bu sene denizde ufak balığın rahat gezmesi ve bol olması demektir." diye konuştu.

Yasağın kalktığı gecenin ilk sabahı yeterince balık olmadığına işaret eden Karlıdağ, "Gece 12.00'de başlayıp yakınlarda avlanıp geldikleri için talep karşılanamadı. Hem fiyatlar yüksekti hem de doğru düzgün balık yoktu. Bugün taze balık gelmeye başladı, tezgahlar daha güzel oldu, fiyatlar düşmeye başladı. Bugün daha çok insanın balık almaya geleceğini düşünüyorum." dedi.

Balıkçı Hüseyin Kalyoncu da geçen yıl palamudun bol olduğunu, bu sene henüz yağmurlar yağmadığı için hamsi ve istavritin çok görüldüğünü anlattı.

Havaların soğuması ve yağmurların yağmasıyla palamudun görülebileceğini kaydeden Kalyoncu, "Büyük balık olunca küçük balık olmaz. Bu sene sarıkanat ve lüfer bekliyoruz, geçen yıl yoktu. Tezgahlara palamut bekliyoruz ama ilk hamsi ve istavrit gelmeye başladı, demek ki palamut az olacak." görüşünü aktardı.

Kalyoncu, palamudun tanesini 300-350, hamsinin kilosunu ise 200-250 liradan sattıklarını belirterek, balık bolluğu için 15-20 güne daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Palamut onuncu aya doğru hızlanır"

Balıkçı Ömer Satıcı, şu anda hamsi, istavrit, sardalya, tekir ve mezgitin tezgahlarda olduğunu, palamut için yağmur yağmasını beklediklerini ifade etti.

Bu yıl palamudun biraz geç gelmesini beklediklerini anlatan Satıcı, "Palamut, Rusya tarafından Karadeniz'e gelecek, onuncu aya doğru hızlanır, şu an yok. Şu an ufak balık var. Fiyatlar düştü, hamsi ve istavrit 200-250 lira bandından satılıyor. Normal, bir kahve parası, herkesin alabileceği şekilde. Daha düşmez, 2 kilo balık 6 kişiyi rahat rahat doyurur." diye konuştu.

Satıcı, balığın gözünden, fosforlu renginden ve solungaçlarından taze olup olmadığının anlaşılabileceğini dile getirdi.

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş fiyatları pahalı bulduğunu belirterek, "Balıklar daha tuzlu, olmamış. Eskisi gibi değil, eskiden balık daha boldu, daha çıkmamış. Sezon yeni başlıyor. Palamut alacağım ama görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Tezgahtan palamut satın alan Nuri Konaklı ise "Av yasağı kalktı ama ucuzlamasını bekliyoruz." dedi.