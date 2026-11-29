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Yeşilay'ın ev sahipliğinde 22 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Yeşilay Avrupa Puzzle Şampiyonası" sona erdi.

Yeşilay Genel Merkezi'nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı'nda "Puzzle Bizi Bir Araya Getirir" mottosuyla düzenlenen şampiyonada katılımcılar, bireysel, çiftler ve dörtlü takım kategorilerinde mücadele etti.

Üç gün süren şampiyonanın son gününde çiftler ve bireysel kategorilerde final yarışmaları gerçekleştirildi.

Şampiyonada bireysel kategoride Polonyalı Wiktor Kacprzak birinci, Alman Nina Schicks ikinci, Polonyalı Jagoda Kubiak üçüncü oldu.

Çiftler kategorisinde Polonya'dan Jagoda Kubiak ve Wiktor Kacprzak birinciliği, Almanya'dan Anna Menges ve Nina Schicks ikinciliği, Portekiz'den Bruna Fernandes ve Pedro Cruz üçüncülüğü elde etti.

Dörtlü takım kategorisinde ise Almanya birinci, Polonya ikinci, Yunanistan üçüncü oldu.

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, Yeşilay'ın uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Organizasyonda sosyal etkileşimin, dayanışmanın ve birlikte başarmanın ön planda olduğunu belirten Albayrak, "Özellikle gençlere ekran bağımlılığı noktasında nitelikli vakit geçirebilecekleri sağlıklı alternatiflerin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Puzzle da bu anlamda dünyada gittikçe popülaritesi artan bir faaliyet olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda puzzle faaliyetleri, bizim Yeşilaylarımızda da YEDAM'larımızda da sıkça gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetlerden bir tanesi." dedi.

Puzzle Derneği Başkanı Pelin Çelik de ilk resmi Avrupa Puzzle Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Şampiyonada yerli üretim puzzleların kullanıldığına dikkati çeken Çelik, bir Avrupa şampiyonasını yerli üretim puzzlelarla, Anatolian puzzlelarla yapmanın çok gurur ve mutluluk verici bir şey olduğunu söyledi.

Şampiyonaya katılan otizmli Ali Dökücü'nün annesi Ahu Kamacı, çocuk yaşlardan itibaren Dökücü'nün puzzle'larla ilgilendiğini belirterek, uluslararası bir organizasyonda yer almanın kendileri için çok keyifli olduğunu ifade etti.

Kamacı, şampiyonanın oğlu için güzel bir deneyim olduğunu ve Yeşilay'ın böyle bir organizasyonu desteklemesini anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Otizmli yarışmacı Ali Dökücü ise "Ben puzzle yapmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri puzzle yarışmalarına katılıyorum. Bu yarışmaya katılmaktan çok mutluyum. İyi ki Yeşilay var." dedi.

Şampiyona, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin Albayrak ve Çelik tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA