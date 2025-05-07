İstanbul'da 110 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere depolanan 110 milyon lira değerinde sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet' (6769 SKM) suçu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bağcılar'da sahte parfüm üretimi ve depolamasına ilişkin bilgi aldı. Yapılan incelemelerde, ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfümün piyasaya sürülmek üzere depolandığı tespit edildi. 4 ayrı adrese 6 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla 1 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lira olan; 20 bin 453 dolumu tamamlanmış parfüm ile 109 bin 436 boş kutu, şişe, etiket ve kapaktan oluşan toplam 129 bin 889 ürün ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Yakalanan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Selami Yıldız yakalanan şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiğini belirtti.