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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gizli belge paylaşımına resen soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gizli belge paylaşımına resen soruşturma başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasındaki gizli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine, paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, gizliliğin alenen ihlalinin TCK 285'teki suç kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "fon soruşturması" kapsamında, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine, paylaşımı yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesinin Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada, "Bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
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