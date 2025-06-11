İstanbul Cankurtaranları Geçen Yaz 5 Bin 754 Kişiyi Kurtardı

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İstanbul sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen yaz boğulma tehlikesi atlatan 5 bin 754 kişiyi kurtardı. Özellikle Şile Sofular plajı en çok kurtarma yapılan yer oldu.

İstanbul sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen yaz boğulma tehlikesi atlatan 5 bin 754 kişiyi kurtardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, cankurtaranlar kent genelindeki sahillerde ve plajlarda serinlemek amacıyla denize girenlerin can güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentteki yaklaşık 50 plajda İBB'ye bağlı 648 cankurtaran, kurtarma botu, kurtarma jeti, dron, ATV aracı, can yeleği, can simidi, kurtarma kemeri, omurga sedyesi ve ambu solunum seti gibi ekipmanlarla boğulma olaylarına müdahale ediyor.

Ekipler, geçen yaz kentte boğulma tehlikesi geçiren 5 bin 754 kişinin imdadına yetişti.

İstanbul'da en çok boğulma tehlikesinin yaşandığı plaj olan Şile Sofular'da 553 kişi kurtarıldı.

Bu plajı 526 kurtarmayla Silivri Selimpaşa, 504 kurtarmayla Kadıköy Caddebostan-1 Plajı takip etti.

Kentte cankurtaranların görev aldığı en çok plaj ise Şile'de yer alıyor.

İlçede Karakiraz-Kurna, Sahilköy, Dogancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler Sitesi'nin önü, Akçakese, Kabakoz, İmrenli, Kurfallı, Ağva ve Kilimli plajları bulunuyor.

Kentte cankurtaranların görev yaptığı diğer plajlar ise şöyle sıralanıyor:

"Çatalca'da Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı plajları, Arnavutköy'de Durusu-Karaburun arka deniz ve Yeniköy plajları, Sarıyer'de Kısırkaya plajı, Beykoz'da Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. plajları, Tuzla'da Tuzla plajı, Kadıköy'de Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, Bakırköy'de Çiroz ve Güneş plajları, Küçükçekmece'de Menekşe 1 ve Menekşe 2 plajları, Avcılar'da Denizköşkler plajı, Avcılar Ambarlı plajı, Büyükçekmece'de merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz ve Kamiloba-Celaliye plajları, Silivri'de Selimpaşa, Başkent Sitesi önü, Bizimköy Park Sitesi önü, Merkez, Semizkum, Basınkent-4 Sitesi önü, Uyumkent Sitesi önü, Çanta ve Gümüşyaka plajları."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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