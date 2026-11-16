İstanbul Boğazı'ndan ocak-eylülde geçen 27 bin 211 gemiden 17 bin 106'sı kılavuz aldı

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İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ocak-eylül döneminde 27 bin 211 gemi geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre 2026 yılının 9 ayında Boğaz'dan geçiş yapan 27 bin 211 gemiden 17 bin 106'sı kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Bu dönemde 9 bin 603 genel kargo gemisi ile 4 bin 814 dökme yük gemisi buradan geçti.

Bu gemilerin 72'sinin 300 metreden uzun, 1385'inin 250-300 metre, 1752'sinin 200-250 metre, 6 bin 779'unun 150-200 metre, 9 bin 508'inin 100-150 metre, 7 bin 715'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

Boğaz'dan ocak-mart döneminde 451, nisan-haziranda 448, temmuz-eylülde 438 olmak üzere 1337 kimyasal yük taşıyan tanker geçiş yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11 savaş gemisi Boğaz'ı kullandı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise geçiş yapan savaş gemilerinin sayısı 12 oldu.

Yılın 9 ayında 1148 barç, 4 bin 814 dökme yük gemisi, 29 çimento gemisi, 3 bin 21 konteyner gemisi, 9 bin 603 genel kargo gemisi, 336 canlı hayvan taşıyan gemi, 32 savaş gemisi, 462 yolcu gemisi, 164 Ro-Ro, 4 bin 490 türü belirtilmemiş tanker, 1337 kimyasal yük taşıyan tanker, 633 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 212 römorkör, 84 araç taşıyan gemi ile diğer türlerdeki 846 gemi Boğaz'ı kullandı.

Bu dönemde Boğaz'ı kullanan gemilerin toplam hacminin 432 milyon 890 bin 701 groston olduğu hesaplandı.

En çok yük mayısta taşındı

İstanbul Boğazı'ndan en az yük toplam 37 milyon 949 bin 131 grostonla eylülde taşındı.

Boğaz'ı kullanan gemilerin en fazla yükü toplam 58 milyon 467 bin 59 grostonla mayısta taşıdığı belirlendi.

İstanbul Boğazı'nı ocakta toplamda 42 milyon 127 bin 586 grostonla 3 bin 25, şubatta 41 milyon 343 bin 780 grostonla 2 bin 687, martta 51 milyon 711 bin 485 grostonla 3 bin 483, nisanda 54 milyon 454 bin 533 grostonla 3 bin 370, mayısta 58 milyon 467 bin 59 grostonla 3 bin 492, haziranda 53 milyon 435 bin 74 grostonla 3 bin 220 gemi, temmuzda 50 milyon 913 bin 205 grostonla 3 bin 32 gemi, ağustosta 42 milyon 488 bin 848 grostonla 2 bin 678 gemi, eylülde 37 milyon 949 bin 131 grostonla 2 bin 224 gemi kullandı.

"Asya ve Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirilen Boğaz'dan bir günde geçen gemilerin sayısı ortalama 100 olarak hesaplandı.

Gemi sayısı geçen yıla göre azaldı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 29 bin 710 geminin kullandığı Boğaz'dan 461 milyon 137 bin 867 grostonluk yük taşındığı hesaplandı.

2024 yılının aynı döneminde ise 31 bin 161 gemiyle 487 milyon 659 bin 44 grostonluk, 2023 yılının aynı döneminde de 29 bin 92 gemiyle 460 milyon 753 bin 537 grostonluk yük taşındığı kaydedildi.

Böylece İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldığı belirlendi.

Kaynak: AA